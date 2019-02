Indústria agroalimentar compromete-se a fazer uso eficiente do plástico

A Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares (FIPA) assinou um acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para que as empresas do ramo alimentar e das bebidas associadas se comprometam a fazer um uso mais eficiente do plástico.

A parceria visa a cooperação e colaboração na promoção do uso responsável deste material e na definição de medidas concretas e foi assinada à margem da conferência “Live(ing) with less plastic”, que se realizou na última sexta-feira, em Lisboa. A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) já se tinha juntado a esta iniciativa de economia circular.

Até 2030, todas as embalagens de plástico no mercado europeu deverão ser facilmente recicláveis ou reutilizáveis e, em Portugal, a ‘guerra’ contra este material deverá ter implicações ainda mais cedo. A federação garante que “procurará assim promover a adesão a este acordo de empresas do setor da indústria alimentar e das bebidas, suas associadas, que se comprometam com a adoção de medidas necessárias para alcançar estes objetivos”.

O presidente da FIPA garante que os seus associados estão “comprometidos com este objetivo”. “Há um caminho claro no sentido de assegurar que, até 2030, todas as embalagens de plástico colocadas no mercado da União Europeia sejam facilmente recicláveis ou reutilizáveis. Sabemos que há trabalho a fazer e queremos ter um papel ativo nesta mudança”, disse Jorge Tomás Henriques.