INE: Produção industrial registou uma diminuição homóloga de 4,4% em dezembro

A produção industrial em Portugal registou uma variação homóloga de -4,4% em dezembro, face aos -3,6% de novembro, de acordo com os dados do Índice de Produção Industrial (IPI) revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira, 29 de janeiro.

Esta evolução foi particularmente influenciada pelo agrupamento de energia, sem o qual o índice agregado diminuiu 1,5% (-1,4% em novembro). Este agrupamento foi o que mais influenciou a redução do índice total, com um contributo de -3,2 p.p. e uma taxa de variação de -15,6%, seguindo a tendência negativa verificada em novembro, quando apresentou uma contribuição de -2,1 p.p. e uma taxa de variação de -10,3%.

Por sua vez, os agrupamentos de bens de investimento e de bens de consumo contribuíram com -2,4 p.p. e -1,1 p.p., respetivamente, em resultado de variações homólogas de -14,4% e de -3,9% (-5,4% e -3,8% em novembro), pela mesma ordem.

A única contribuição positiva partiu do agrupamento de bens intermédios com 1,7 p.p., passando de uma taxa de variação de 1,6% em novembro, para 5,3% em dezembro.

Em termos mensais a variação da produção industrial foi de 1,8%, tendo sido de -4,7% em novembro. Por sua vez, o índice agregado apresentou uma variação homóloga de 2,4% no quarto trimestre de 2020, sendo que no trimestre anterior a variação se tinha fixado em -0,7%.

O agrupamento de bens de investimento foi o que registou a taxa de variação negativa mais intensa, -7,8% (-6,1% no terceiro trimestre), enquanto o agrupamento da energia passou de uma variação homóloga de 7% no trimestre anterior, para -5,0% no trimestre em análise. O agrupamento de bens intermédios apresentou a única taxa de variação positiva, situando-se em 2,2%.