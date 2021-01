INE vai contratar 11 mil pessoas para garantir mega operação dos CENSOS 2021

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai lançar uma mega operação de recrutamento e seleção de recenseadores para garantir a operação dos CENSOS 2021. “Serão contratados cerca de 11 mil recenseadores, devendo o registo de candidaturas ser efetuado online, em censos.ine.pt”, informa o INE em comunicado enviado às redações.

A seleção dos candidatos será realizada ao nível das autarquias locais.

Os CENSOS 2021 vão ter início em abril. De modo a prevenir riscos para a população, recenseadores e outros envolvidos e garantir a qualidade da execução da operação estatística, o INE tem em marcha uma estratégia que privilegia a opção de recolha de informação através da Internet, com apoio à população através de uma linha telefónica. Para o garantir, o Instituto vai enviar uma carta a todos os alojamentos com a informação necessária para que possam responder pela Internet.

Aos grupos da população com maior dificuldade na resposta pela Internet ou impedidos de contacto presencial, nomeadamente por razões de saúde pública, será dada a possibilidade de resposta telefónica.

Um Protocolo de Saúde Pública descreve as medidas de segurança a aplicar quando necessário o contato presencial junto da população, acrescenta a nota do INE.

Os Recenseamentos da População e da Habitação – CENSOS – são as maiores operações estatísticas realizadas em qualquer país do mundo. Destinam-se a obter informação sobre toda a população residente, as famílias e o parque habitacional.

Até hoje efetuaram-se, em Portugal, quinze recenseamentos da população e cinco recenseamentos da habitação, segundo as recomendações internacionais, iniciadas em 1853. Este ano realiza-se em Pertugal o XVI Recenseamento Geral da População e o VI Recenseamento Geral da Habitação.