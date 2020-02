INEM deu máscaras danificadas a operacionais para enfrentar coronavírus

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) distribuiu máscaras danificadas ao seu pessoal para enfrentar o coronavírus, avança o Jornal de Notícias este domingo. As 54 bases de emergência do INEM começaram a receber o equipamento para enfrentar este surto há uma semana e meia.

A denúncia partiu de Rui Lázaro do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar que alerta que as máscaras danificadas colocam em risco tanto profissionais como os cidadãos por não assegurarem a proteção devida.

“As máscaras recebidas não asseguram a esperada e obrigatória proteção, porque só trazem um elástico, ficando soltas no rosto”, disse Rui Lázaro ao JN.

Em resposta, o INEM destacou que nem todas as equipas do INEM estão habilitadas a fazer o transporte de doentes com suspeitas de coronavírus, e que o procedimento para substituir o material danificado é “muito simples”.

“Esses equipamentos, se algum aparecer danificado – devo realçar que lidamos com milhares de equipamentos por dia – estão definidos procedimentos internos para a substituição desses equipamentos”, disse Fátima Rato à TVI 24.

A coordenadora da Equipa de Emergência Médica do INEM, Fátima Rato, disse à TVI 24 que foram preparadas quatro ambulâncias para lidar com este tipo de doentes em Lisboa, Porto, Faro e Coimbra.