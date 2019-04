Inflação recua para 0,8% em março

A taxa de inflação no mês de março recuou para 0,8%, um ponto percentual abaixo do mês de fevereiro e da primeira estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE), segundo os dados revelados esta quarta-feira.

“O indicador de inflação subjacente [Índice de Preços no Consumidor, IPC, excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos] apresentou uma variação homóloga de 0,7%, valor inferior em 0,3 pontos percentuais ao registado em fevereiro. O agregado relativo aos produtos alimentares não transformados registou uma variação homóloga de 2,0% em março [2,1% em fevereiro], enquanto a taxa referente aos produtos energéticos se fixou em 1,3% (-0,7% no mês anterior)”, lê-se no relatório do INE.

Já a variação mensal do IPC foi 1,8%, o que compara com -0,2% no mês precedente e 1,9% em março de 2018. “A variação média dos últimos doze meses fixou-se em 1%, taxa idêntica à registada no mês anterior”, revelou o INE.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português registou uma variação homóloga de 0,8%, taxa inferior em 0,1 pontos percentuais à do mês anterior e inferior em 0,6 pontos percentuais à estimativa do Eurostat para a Zona Euro.

Quanto à variação mensal, o IHPC registou uma variação de 2,1% e uma variação média dos últimos doze meses de 1,1%.