Infografia | Portugal tem a maior contração do PIB este trimestre

O efeito da pandemia foi devastador no tráfego aéreo em Portugal no ano passado, com uma quebra de passageiros nos aeroportos nacionais de 69%. ‘Desapareceram’ cerca de 38,4 milhões de passageiros em comparação com 2019, o equivalente a cerca de 105 mil passageiros por dia. Nesta aterragem abrupta e generalizada do sector, a TAP foi das que mais sofreu, com uma quebra de 70,3%, menos 18,6 milhões de passageiros, tendo perdido quota de mercado para quase toda a concorrência.