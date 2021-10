Infraspeak considerada startup portuguesa do ano na competição Tech5

A Infraspeak, que criou uma plataforma de CMMS ( software de manutenção inteligente), irá agora enfrentar os 20 congéneres europeus, depois de ter sido eleita ‘startup portuguesa do ano’ na competição Tech5.

A Tech5 é uma competição tecnológica que decorre todos os anos, organizada pela The Next Web (TNW) e pelo unicórnio europeu Adyen. Os vencedores de cada país foram conhecidos ontem, no primeiro dia da TNW Conference 2021, que este ano decorre em Amesterdão.

Felipe Ávila da Costa, CEO e cofundador da Infraspeak, afirma que estão a “construir a referência global em Facility Management e Operações Inteligentes, pelo que é muito gratificante ter o TNW e a Adyen a apoiar-nos e a reconhecer o nosso trabalho árduo”.

“Acabámos de atingir a marca dos 100 empregados, e isto foi um impulso de confiança para toda a equipa. Estamos também muito orgulhosos por sermos os representantes de Portugal e do poderoso ecossistema de arranque português numa comunidade tão impressionante de fundadores e de empresas em fase de arranque”, referiu o responsável da Infraspeak.

A decisão final será baseada na” adaptação ao mercado, o capital e as rondas de investimento, o crescimento, a cobertura nos meios de comunicação social e o impacto social”, referem os organizadores da competição.

O ano de 2021 foi o segundo em que a Tech5 se focou nas scale-ups: empresas criadas recentemente (startup) que já encontraram e experimentaram um modelo negócio e de criação de receitas, entrando numa fase de forte crescimento, geralmente com, pelo menos, 10 trabalhadores e um crescimento sustentável superior a 20% do volume de negócios anual.

“Esta edição da Tech5 mostra o que há de melhor no mundo dos negócios. Apesar dos desafios dos últimos anos, os empreendedores europeus não podem ser abrandados. Temos visto emergir organizações verdadeiramente inspiradoras e que aportam uma grande mais-valia muito além do lado empresarial – e o Tech5 é isso mesmo. Estamos aqui para celebrar o crescimento, inovação, novas ideias e para mostrar ao mundo que a Europa é um chão fértil para startups e scale-ups“, explica a organização TNW.

Juan José Llorente, country manager de Adyen em Espanha e Portugal, refere que “é com grande entusiasmo que continuamos a ver cada vez mais talento no mercado de startups portuguesas, que estão a demonstrar uma capacidade de inovação e adaptação muito superior ao de outros mercados. Felicitamos a Infraspeak pela sua conquista, mas também o top 5 pelo mérito em ter chegado a esta fase.”