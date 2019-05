Insolvências em abril com redução de cerca de 13% face a 2018

As insolvências diminuíram 12,9% em abril relativamente a idêntico período do ano passado, com um total de 433 empresas insolventes, menos 64 que no período homólogo de 2018. O acumulado totaliza 1.941 insolvências e é inferior aos valores registados nos últimos três anos.

No quadrimestre, o total de insolvências é o mais baixo dos últimos três anos. As constituições diminuem 3,1% em abril, diz a Crédito y Caución.

Nos primeiros quatro meses deste ano foram requeridas 393 declarações de insolvências (-22% que em 2018), enquanto as apresentações à insolvência pelas próprias empresas baixaram de 499 para 417 (-16,4%).

Já os encerramentos com plano de insolvência tiveram uma quebra de 41,4% (de 29 em 2018 para 17 em 2019). No período em análise foi declarada a insolvência de 1.114 empresas (esta ação corresponde ao encerramento de processos), o que traduz um incremento de 20,9% relativamente a 2018.

A Crédito y Caución diz que o Porto e Lisboa permanecem os distritos com o valor de insolvências mais elevado, 510 e 407 respetivamente. No entanto, enquanto a capital regista uma diminuição de 28,8% face aos primeiros quatro meses do ano passado, a cidade invicta sofre uma subida de 21,4%.

São dez os distritos com aumentos nas insolvências no primeiro quadrimestre de 2019. Este grupo (que representa 58,8% do total de insolvências) é liderado pelos distritos da Horta (200%), Braga (47,4%) e Faro (45,3%). Nove distritos (36,2% do total) apresentam uma diminuição em relação a 2018, com as baixas mais acentuadas em Vila Real (-64,7%), Évora (-47,8%) e Lisboa (de 572 em 2018 para 407 em 2019). Beja (11 insolvências), Leiria (77) e Angra do Heroísmo (8) têm uma variação nula.

Por setores, os principais decréscimos verificam-se na Eletricidade, Gás, Água (-57,1%), Indústria Extrativa (-50%) e Comércio por Grosso (-17,9%). Os aumentos mais significativos pertencem às Telecomunicações (100%), Indústria Transformadora (31,4%) e Transportes (18,2%).

Constituições baixam 3,1% em abril e crescem 14,6% no quadrimestre

A constituição de empresas em abril registou uma redução de 3,1%, com menos 119 empresas que em 2018, diz a Crédito y Caución. Contudo, o acumulado no final do primeiro quadrimestre do ano totaliza 19.719 novas empresas, mais 14,6% que em 2018, com uma média mensal de 4.930 constituições, valor que supera as médias dos dois anos anteriores.

Todos os distritos apresentam aumentos nas constituições. Os valores mais significativos verificam-se em Lisboa (6.250 novas empresas), Porto (3.613) e Setúbal (1.522); no conjunto estes distritos representam 57,7% do total nacional. As maiores variações homólogas pertencem aos distritos da Horta (88,2%), Bragança (53,4%) e Castelo Branco (31,4%).

Segundo o estudo, há exceção das Telecomunicações com uma redução de 2,4%, todos os setores crescem face ao ano passado. Os maiores aumentos verificam-se nos Transportes (126,7%), Indústria Extrativa (42,9%) e Construção e Obras Públicas (42,4%).