Inspeção-Geral de Finanças alvo de buscas da Polícia Judiciária e Ministério Público

A Polícia Judiciária e o Ministério Público estão a realizar buscas na Inspeção-Geral de Finanças esta terça-feira, segunda avança a “SIC Notícias”.

Estas deligências estão a ser levadas a cabo por suspeitas de irregularidades em contratações e deficiências na elaboração de relatórios, do organismo que é liderado por Vítor Braz.

O “Correio da Manhã” acrescenta que as buscas estendem-se também ao Ministério da Defesa e à Cruz Vermelha Portuguesa. A operação está a ser levada a cabo pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, acompanhada por cerca de uma dezena de magistrados do Ministério Público.

De acordo com o “CM” existem suspeitas da existência de “toupeiras” naquela entidade de fiscalização do Estado, ao servico de interesses privados, a troco de subornos. Estão também sob investigação altos responsáveis que acumulam funções na Inspeção-Geral de Finanças com cargos, remunerados, em empresas públicas que têm por missão fiscalizar – o que levanta um eventual conflito de interesses.

Há suspeitas de que a mesma entidade não está a cumprir com rigor a sua missão defiscalização do financiamento de largos milhões de euros do Estado, através do Ministério da Defesa, à Cruz Vermelha, que já havia sido alvo de uma auditoria por parte da Inspeção-Geral de Finanças no ano de 2016.