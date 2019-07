Inspetores da PJ já não vão fazer greve. Governo chega a acordo com sindicatos

O Governo chegou a acordo com os inspetores da Polícia Judiciária para desconvocar a greve que se iria iniciar na próxima semana, a 2 de agosto. A aprovação do novo estatuto para as carreiras desta polícia foi decisiva para o entendimento, avançou a TVI.

A Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (ASFIC) entregou a 18 de julho pré-aviso de greve ao primeiro-ministro, à ministra da Justiça e a outras entidades competentes. Paralisação às horas suplementares iria arrancar dia 2 de agosto, por “tempo indeterminado”, com implicações nos mega-processos que vão sofrer atrasos, revelou ao Jornal Económico Ricardo Valadas, presidente da ASFIC.

“Já entregámos o pré-aviso de greve uma vez que não é valorizado a carreira de investigador criminal e disponibilidade destes profissionais que vão demonstrar que praticamente todo o trabalho de investigação criminal é feito com base de uma grande disponibilidade”, afirmou na altura, ao JE, Ricardo Valadas.

Segundo este responsável a greve “por tempo indeterminado nunca será levantada antes do final do ano. O presidente da ASFIC avança que poderá perdurar por seis meses face à ausência de “resposta formal” às questões dos estatutos profissionais, nomeadamente as questões remuneratórias que são um ponto de discórdia, desde logo porque, explicou o representante sindical, na última proposta apresentada o rendimento líquido dos inspetores seria inferior ao atual, mas também porque a proposta para um exercício de funções em exclusividade “não se materializava em rendimento” adicional para o compensar.