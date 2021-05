Instagram vai permitir que utilizadores escondam ‘likes’ nas suas publicações

O Instagram anunciou oficialmente a possibilidade dos utilizadores ocultarem o número de ‘likes’ (‘gostos’) que recebem nas suas publicações. O principal objetivo da rede social é “reduzir a pressão das pessoas” na plataforma, avança a “BBC”.

Os utilizadores com o recurso habilitado passarão a ver o nome de utilizador de um seguidor que gostou da publicação, “e outros”, em vez de um número. A ferramenta, que foi sendo testada em vários países desde 2019, é agora introduzida.

“levou mais tempo do que eu esperava, mas estou muito animado ao dar às pessoas mais controlo sobre a sua experiência”, disse o presidente-executivo do Instagram, Adam Mosseri, em entrevista à “BBC”.

Nos seus estudos e relatórios, o Instagram disse que a remoção de ‘gostos’ teve pouco impacto no comportamento ou no bem-estar – depois de preocupações de que o uso da plataforma poderia estar relacionado à insegurança e problemas de saúde mental.

Apesar disso, Mosseri disse que o Instagram – que é propriedade do Facebook – introduziu o recurso para fazer “as pessoas sentirem-se bem com o tempo que passam” na plataforma. “Acho que há mais a fazer neste espaço”, acrescentou. “Quanto mais pudermos dar às pessoas a capacidade de transformar o Instagram e o Facebook no que é bom para elas, melhor.”

O algoritmo do Instagram ainda terá em consideração o número de ‘likes’ com o objetivo de promover certas publicações na plataforma, mas também terá em consideração outros fatores, como as páginas que o utilizador segue ou com as quais se envolve.