Instalações do Deutsche Bank alvo de buscas por lavagem de dinheiro

Cerca de 170 agentes policiais inspecionaram seis escritórios do Deutsche Bank em Frankfurt, Alemanha, esta quinta-feira, por acusações de lavagem de dinheiro, informou o Ministério Público de Frankfurt em comunicado, citado pela “Bloomberg”. O alvo das buscas são dois empregados do maior banco alemão, suspeitos fraude fiscal.

Esta investigação resultou da divulgação dos ”Panama Papers”, sendo que estes dois empregados não identificados do Deutsche Bank terão ajudado clientes do maior banco alemão a criar contas offshore para lavagem de dinheiro.

O Deutsche Bank já emitiu um comunicado onde confirma as buscas, revelando que está a cooperar com as autoridades.

As acções estão a reagir em queda acentuada na bolsa de Frankfurt, desvalorizando um máximo de 3,61%.

