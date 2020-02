Instituto Superior de Engenharia de Coimbra estende formação a Cabo Verde

O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) vai desenvolver em Cabo Verde cursos de formação na área da gestão de smart cities, tecnologia e gestão automóvel e engenharia civil.

Segundo Mário Velindro, presidente do ISEC, em abril deverão arrancar as pós-graduações na área da gestão de cidades inteligentes, os cursos de tecnologia e gestão automóvel e de “Building Information Modellin” (BIM) – uma metodologia de partilha de informação nas diversas fases de concessão, projeto e construção de um edifício.

“Estamos a apostar nas áreas pelas quais o Governo cabo-verdiano está a enveredar, todas muito ligadas à digitalização, inovação e novas tecnologias”, salientou o responsável à agência noticiosa Lusa, referindo que as formações vão envolver mais de uma centena de alunos.

De acordo com o presidente do ISEC, no início do próximo ano letivo em Cabo Verde, em setembro, deverá arrancar também um curso de iniciação à informática para 85 alunos com idades entre os oito e os 11 anos.

Trata-se de uma réplica de um curso daquela instituição de ensino aprovado em São Tomé e Príncipe, que venceu um concurso com mais de 100 concorrentes promovido pelo consórcio que envolve as companhias petrolíferas British Petroleum – BP e Kosmos Energy e a Agência Nacional de Petróleo daquele país.

Os cursos a desenvolver em Cabo Verde resultam de parcerias com a Universidade daquele país, com a Fundação Smart City CV, com o Instituto Politécnico Democracia e Desenvolvimento e com várias empresas a operar no território.

“A presença do ISEC em Cabo Verde vai permitir a mobilidade de estudantes e docentes, aumentando a sua visibilidade junto dos alunos cabo-verdianos e, estamos certos, fazendo subir o número de estudantes internacionais nos nossos cursos em Coimbra”, refere Mário Velindro.

Por outro lado, estas parcerias são “mais uma forma de os investigadores e docentes do ISEC exercitarem a sua vocação para prestar serviços a empresas e transferirem conhecimento, colocando a ciência ao serviço das pessoas e do desenvolvimento”, segundo o mesmo porta-voz.

Futuramente, outro dos projetos a lançar em Cabo Verde vai permitir a criação de um curso técnico de manutenção de aeronaves, em conjunto com a Sevenair e Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Cabo Verde.