Intel revela detalhes da nova ligação Thunderbolt 4

Embora anunciada em Janeiro, só agora a Intel revela detalhes sobre a nova ligação Thunderbolt 4, que terá a particularidade de não ser mais rápida que a actual ligação Thunderbolt 3. Esta ligação, que será compatível com a futura ligação USB 4.0, manterá uma largura de banda de 20 Gbps, que poderá atingir um pico de 40 Gbps, e deverá ser revelada com a chegada da plataforma Intel Tiger Lake, previsto para o final do ano.

Esta ligação terá a particularidade de ser totalmente compatível com dispositivos, cabos e acessórios Thunderbolt 3, e suportará até dois monitores 4K externos, ou um de resolução máxima de 8K. Será disponibilizada uma ligação PCIe externa até 32 Gbps, o que facilitará bastante a utilização de placas gráficas externas, ideal para melhorar a produtividade em workstations portáteis.

Esta ligação permitirá igualmente carregar dispositivos até uma potência máxima de 100W. Como forma de resolver muitos dos problemas de segurança inerentes a algumas das implementações de dispositivos Thunderbold 3, a nova ligação Thunderbolt 4 utilizará protecções DMA (Direct Memory Access) específicas, que só funcionarão em sistemas Intel com tecnologia Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), que estará implementada, por hardware, nos futuros processadores da família Tiger Lake.