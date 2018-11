Internet de banda larga em alto mar tem assinatura portuguesa

Comunicações sem fios de banda larga e baixo custo em alto mar para navios já são possíveis graças a tecnologia portuguesa. Ao longo de 30 meses foi desenvolvida uma solução, agora testada com sucesso na Base Naval de Lisboa pela Marinha Portuguesa.

O projecto, intitulado MareCom, foi liderado pela Wavecom, e teve a participação do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), do Centro de Investigação Naval (CINAV) da Marinha Portuguesa e da Ubiwhere.

A solução desenvolvida, que é uma alternativa a comunicações via satélite e às tecnologias VHF ainda hoje utilizadas, permite servir as comunidades que operam em ambiente marítimo.

Usando a solução desenvolvida foi possível realizar uma vídeo conferência com terra a partir de uma embarcação da Marinha Portuguesa a navegar no Estuário do Tejo e demonstrar uma aplicação de vídeo streaming HD em tempo real.

Em cenário operacional, a solução desenvolvida poderá atingir alcances até dezenas de milhas da costa, quando usados níveis de potência de transmissão adequados e locais apropriados para a instalação das estações de comunicações costeiras.

A solução desenvolvida baseia-se nas seguintes tecnologias: uma antena multissetorial, um novo mecanismo de gestão das comunicações em meio partilhado, um novo protocolo de encaminhamento para o estabelecimento de redes de comunicações entre embarcações e uma aplicação de partilha de conteúdos tolerante a ligações intermitentes.

“A solução tecnológica que desenvolvemos consiste numa caixa de comunicações que pode ser instalada em embarcações e estações de comunicações costeiras, juntamente com as antenas adequadas. Na demonstração final do protótipo da solução na Base Naval de Lisboa foram atingidos débitos binários superiores a 10Mbit/s, muito acima dos valores típicos das comunicações via satélite e sem a latência elevada associada”, explicou Rui Campos, coordenador da área de redes sem fios do Centro de Telecomunicações e Multimédia do INESC TEC.

O projecto MareCom foi financiado pelo Compete 2020, para o investimento realizado pela Wavecom, Ubiwhere e INESC TEC, e pelo Lisboa 2020, para o investimento realizado pela Marinha e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.