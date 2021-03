Internet via satélite Starlink já pode ser encomendada em Portugal

Quem em Portugal se inscreveu no ano passado, para participar na fase de testes do serviço de Internet via satélite Starlink da SpaceX recebeu esta semana um email que dá acesso ao formulário de encomenda do hardware que permite o funcionamento do sistema.

Nesta fase, o hardware necessário, composto por uma antena parabólica e um router especial, custa 499 euros (mais portes) e a mensalidade do serviço custará 99 euros por mês. Como se trata de uma fase de testes ao serviço, a disponibilidade será muito limitada.

Segundo a informação disponível no formulário, após um pagamento inicial de 99 euros, o hardware poderá demorar mais de seis meses a chegar aos consumidores.



Preço do serviço Starlink em Portugal.

A instalação e gestão do serviço serão feitas através de uma aplicação para dispositivos móveis (Android e iOS) que tem todas as instruções para a montagem da antena.

O sistema Starlink tem como objectivo levar o acesso à Internet a todo o mundo através de uma constelação de satélites 120000 (mas que pode chegar aos 30000) numa órbita de 550 KM de altitude que comunicam entre si através de feixes laser.

Segundo um tweet de Elon Musk, o CEO da SpaceX e Starlink, ainda este ano, a velocidade de transferência de dados do serviço poderá chegar aos 300 Mbps e a latência aos 20 ms. Neste momento, a velocidade de transferência de dados de quem já usa o serviço é de 130 Mbps com uma latência de cerca de 30 ms.

Há dias foram lançados mais 60 satélites a partir do Cabo Canaveral. Este lançamento ficou marcado por uma falha na aterragem do foguetão Falcon 9. O foguetão em questão, estava a prestes a completar a sua sexta viagem espacial, mas falhou a aterragem na barcaça que esperava por ele no Oceano Atlântico.