Investidor do Casa Pia perto de adquirir italianos do Spezia

Depois de falhar a aquisição do clube inglês, Sunderland AFC, um dos investidores do Casa Pia AC, Robert Platek, está perto de comprar o clube italiano da Série A, Spezia Calcio. O norte-americano comprou o Sønderjysk Elitesport da primeira divisão dinamarquesa no final do ano passado e também tem participação no Casa Pia AC, que disputa atualmente a segunda divisão.

Segundo o portal “Sunderland Echo”, as negociações para aquisição do Spezia Calcio estão perto do fim, depois de Platek ter sondado o Udinese Calcio e o Sunderland AFC.

Um dos poucos detalhes do contrato de aquisição revelados, prende-se com uma cláusula caso o Spezia desça de divisão, que obrigará Platek a desembolsar 22 milhões de euros para serem injetados nos cofres do clube. Para lá do Spezia, Platek também estará interessado em adquirir um clube na Bélgica.