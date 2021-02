Investidores preocupados com futuro da Tesla após investimento em bitcoin

Os investidores da Tesla, fabricante de veículos elétricos criada por Elon Musk, estão a questionar-se se o investimento de 1,5 mil milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros) será tão bom para a empresa como para a criptomoeda, cuja cotação disparou na bolsa, revela a “Reuters”.

A Tesla relevou na segunda-feira que investiu 8% das suas reservas na moeda digital bitcoin, tendo elevado o preço da moeda a novos máximos históricos, sendo que durante o resto da semana valorizou mais de 16%. Contrariamente, o preço das ações da Tesla caíram perto de 6%, o que preocupou os investidores.

Alguns acionistas expressaram preocupações com o futuro da Tesla depois do anúncio realizado por Musk, sendo que este investimento poderá oscilar ainda mais as ações da empresa. De relembrar que a Tesla integrou o índice bolsista norte-americano S&P 500 no passado mês de dezembro, depois de se ter tornado a fabricante de automóveis mais valiosa do mundo em Wall Street, e de ter apresentado lucro.

O estratega King Lip da Baker Avenue Wealth Management, que detém ações da Tesla desde 2015, admitiu que a decisão tomada pelo CEO da fabricante “vai aumentar a volatilidade das ações devido à exposição ao bitcoin”. “É melhor para o bitcoin do que para a Tesla”, sublinhou. Também o ex-presidente da Aegon Asset Management e agora investidor privado, Gary Black, afirmou ter vendido todas as ações que detinha da Tesla, apesar de se mostrar grande apoiante da fabricante desde 2019, entre as razões citadas por Black estão a ausência da meta de entrega de veículos e a estratégia de alocação de capital da empresa.

No último ano, as ações da fabricante de veículos elétricos aumentaram 422%, tanto que a fortuna de Elon Musk colocou-se na lista da Forbes como o homem mais rico do mundo, deixando o antigo CEO da Amazon a ocupar o segundo lugar. Desde o início da pandemia que Musk viu a sua fortuna crescer mais de 140 mil milhões de dólares (115,4 mil milhões de euros), para um total de 195 mil milhões de dólares (160,7 mil milhões de euros).