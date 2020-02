Investimento em Vistos Gold caiu 132 milhões desde 2016

Rui Rio teve quase dois mil votos do que Luís Montenegro na segunda volta das diretas, apoiado por 53,09% dos militantes do PSD. Mas ficou atrás do rival na Área Metropolitana de Lisboa e em sete dos concelhos mais populosos. O 38.º Congresso do PSD está a decorrer este fim-de-semana, no Centro Cultural de Viana do Castelo, e vai consagrar o reeleito Rui Rio como presidente.