Investimento empresarial caiu 16,3% em 2020

O investimento empresarial terá registado uma descida de 16,3% da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) no ano passado, uma quebra significativa face às perspetivas reveladas no inquérito anterior (variação de -8,9%), segundo os dados do Inquérito de Conjuntura ao Investimento realizado em outubro de 2020 e divulgados esta segunda-feira, 25 de janeiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A secção da indústria transformadora registou o contributo negativo mais expressivo (-5,3 p.p.), em resultado de uma variação negativa de -18,7%. Por sua vez, registaram-se ligeiros contributos positivos nas restantes secções, verificando-se um contributo de 0,5 p.p. na secção da construção, refletindo um aumento de 9,6%.

Esta revisão em baixa teve uma maior expressão entre as grandes empresas (quarta escalão – 500 ou mais pessoas ao serviço e terceiro escalão – entre 250 e 499 pessoas ao serviço), que terão cancelado ou adiado decisões de investimento.

Para o ano de 2021, as perspetivas apontam para uma recuperação parcial do investimento empresarial, com a previsão de um crescimento de 3,5%. O crescimento da FBCF em 2021 deve-se às empresas pertencentes ao quarto

escalão (mais de 500 pessoas ao serviço), que apresentam um aumento do investimento em 10,5% (contributo de 4,6

p.p.) e, em menor grau, às empresas do terceiro escalão (entre 250 e 499 pessoas ao serviço), com uma variação da FBCF de 19,0% em 2021 (contributo de 3,0 p.p.).

A secção em que se perspetiva o contributo positivo mais expressivo é a de transportes e armazenagem (contributo de 3,4 p.p. e taxa de variação de 63,1%). Por sua vez, a secção da indústria transformadora regista o contributo negativo mais significativo para a variação do investimento total em 2021 (-1,9 p.p.), com um decréscimo de 6,9%.