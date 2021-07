Nesta edição do programa Economize, da plataforma multimédia JE TV, João Morais Barbosa, administrador do Grupo Reorganiza, revela quais os passos essenciais para quem quer começar a apostar em investimento imobiliário: os riscos, os mitos e como aproveitar as oportunidades. Está tudo no livro “Guia do Investimento Imobiliário”.

Semanalmente, conte com as melhores dicas sobre finanças pessoais, com o aconselhamento especializado dos profissionais do Grupo Reorganiza.