Invillia expande para Londres e quer recrutar 200 talentos

A Invillia, que no ano passado abriu um ‘hub’ em Lisboa que funciona como a sua sede na Europa, vai abrir este mês um escritório em Londres, em Convent Garden, onde já conta com o primeiro cliente, a LetClinic.

O anúncio foi feito pelo CEO Renato Bolzan, em comunicado, no qual revela que espera recrutar mais de 200 talentos para projetos de inovação digital no modelo “best minds, best where”, que assenta no recrutamento das melhores mentes, independentemente da sua localização física.

A empresa tem em marcha um plano de expansão que depois do Reino Unido a vai levar aos Estados Unidos, país destinatário do seu próximo investimento. Segundo Bolzan, a expectativa é continuar a duplicar a dimensão da empresa a cada dois anos.

“Todas as cidades escolhidas pela Invillia estão consolidadas mundialmente no cenário de atração de talentos, investimentos e ‘game-changers’. É o caso de Lisboa e de Londres, que vivem um momento de grande concentração de ‘digital innovators’, com fortes metas de crescimento, elevada procura por tecnologia e entregas complexas. É neste ecossistema de desafios que a Invillia gosta de atuar a acrescenta mais valor”, explica o empreendedor.

A Invillia conecta e desenvolve equipas customizadas de inovação que aceleram o crescimento digital de empresas através de um ‘framework’ global. Na Europa começou com as ‘fintechs’ Unitrust e Findata, expandindo depois para a especializada em inteligência artificial Flaner. Também atua com a Solaria Labs, do grupo Liberty Insurance.

A Invillia tem como marco atingir este ano um volume de negócios global na casa dos 30 milhões de euros.