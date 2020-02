IP adjudica empreitada de 55 milhões para a linha do Norte

A IP – Infraestruturas de Portugal adjudicou a empreitada de modernização do troço entre Espinho e Vila Nova de Gaia, na linha ferroviária do Norte, ao consórcio formado pelas empresas DST, S.A. e AZVI, S.A., por um montante de 55,3 milhões de euros.

De acordo com um comunicado da IP, “a empreitada tem um prazo de 660 dias e visa a modernização de um troço com cerca de 17 quilómetros (…)”.

A empreitada compreende a execução da renovação integral da superestrutura de via; a alteração do ‘layout’ das estações de Granja e Vila Nova de Gaia; a substituição integral de um trecho de catenária com oito quilómetros de extensão; a eliminação de todas as passagens de nível existentes neste troço (rodoviárias e pedonais) através da construção de 16 desnivelamentos; a renovação de três desnivelamentos existentes; o alteamento e alargamento de plataformas de acesso de estações e apeadeiros; a criação de duas vias de resguardo eletrificadas com 750 metros de extensão, para aumento da capacidade da via no transporte de mercadorias; a instalação de novos órgãos de drenagem; a instalação do sistema de retorno de corrente de tração e terras de proteção; e a vedação do canal ferroviário.

“Decorre agora a fase de elaboração do contrato que será remetido para o Tribunal de Contas para obtenção do necessário visto prévio. Após a atribuição do visto prévio, proceder-se-á à consignação da empreitada e iniciados os trabalhos no terreno”, assegura o referido comunicado.

A IP recorda ainda que a presente ação integra a candidatura aprovada no âmbito do COMPETE 2020, com a designação ‘Linha do Norte – Modernização do Troço Ovar – Gaia’, referente à qual se prevê um financiamento comunitário de 85%.