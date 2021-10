IPCA começa a receber novos alunos de licenciatura e CTSP esta quarta-feira

Arranca esta quarta-feira, 6 de outubro, prolongando-se até sexta-feira, o programa de integração dos novos estudantes de licenciatura e dos cursos técnicos superiores profissionais (CTSP) do Politécnico do Cávado e Vale do Ave: Welcome IPCA volta ao registo normal de três dias de integração para os alunos, num ano letivo com aulas presenciais.

No primeiro dia decorrem as habituais apresentações institucionais do IPCA aos novos estudantes que vão ser recebidos pela presidente da instituição, Maria José Fernandes, pela provedora do Estudante, Irene Portela, e pelo presidente da Associação Académica, João Pereira. Na quinta e sexta estão previstas várias atividades de índole académica, pedagógica, cultural e recreativa onde os novos alunos vão ser desafiados a participar ativamente, potenciando-se momentos de partilha com os novos colegas e com os estudantes mais velhos, que também serão convidados a participar, numa perspetiva de integração.

Das atividades destaque para o dia 7 em que após um giro pela mostra de cursos e projetos do IPCA, os estudantes vão até ao centro de Barcelos no âmbito de um roteiro pela cidade. Para as 17 horas de sexta está agendado um arraial com a atuação dos Grupos Académicos do IPCA. Welcome IPCA tem organização pelos Serviços de Ação Social (SAS/IPCA), com a colaboração da Associação Académica e realiza-se nos pólos do Instituto em Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão.