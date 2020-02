IPMA emite aviso amarelo para agitação marítima na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje um aviso amarelo para agitação marítima na costa norte da Madeira e na ilha do Porto Santo entre segunda-feira e quarta-feira.

Na seção de ‘Avisos, o site do IPMA publica que a costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo estarão sob aviso amarelo para agitação marítima entre as 15h00 horas de segunda-feira (17 de fevereiro) e as 09h00 horas de quarta-feira (19 de fevereiro).

As ondas serão de noroeste com quatro a cinco metros, passando gradualmente a ondas de norte.