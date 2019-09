“Ir a tribunal? Tenho todo o interesse”. Ana Gomes reage a acusação de “ofensa a pessoa coletiva”

Ana Gomes assume ter “todo interesse em ir a tribunal” depois desta segunda-feira ter sido constituída arguida por “ofensa a pessoa coletiva”, num processo que envolve Mário Ferreira, presidente do grupo Mystic Invest e CEO da Douro Azul.

“Não me espanta. Aliás, Mário Ferreira e Aguiar Branco já tinham tentado levantar a minha imunidade quando estava no Parlamento Europeu (PE). Agora estão apenas a retomar as ações”, refere a deputada em declarações ao Jornal Económico.

De resto, Ana Gomes assume que também descobriu “coisas sobre Mário Ferreira e do concurso de venda e revenda do navio e da concessão e aquisição dos Estaleiros de Viana” e como tal “tenho todo o interesse em ir a tribunal”.

Em redor da polémica entre a ex-eurodeputada e Mário Ferreira estão declarações feitas por Ana Gomes em abril de 2019 na ‘SIC Notícias’, sobre a presença de vários membros do Governo na inauguração de um cruzeiro, onde aproveitou para relembrar a “alta corrupção” na privatização dos Estaleiros de Viana e apontou para uma “vigarice” na venda de um navio.

Mário Ferreira ameaçou processar a ex-eurodeputada por calúnias. “É inacreditável como a Dra. Ana Gomes se acha acima da lei, consegue com aquele ar ‘angélico’ insultar e caluniar tudo e todos, pensando ela que a imunidade parlamentar onde cobardemente se refugia durará para sempre”.

A sair da GNR/Colares.Onde fui constituida arguida por “ofensa a pessoa colectiva”: predador Mário Ferreira e seu grupo DouroAzul/Mystic Cruises, agora q deixei ser MPE, voltam tentar intimidar-me por denunciar esquemas subconcessão ENVC e compra&venda n/m “Atlantida”. Vão longe! — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) September 30, 2019