Irmão de Pablo Escobar lança smartphone

Roberto Escobar foi contabilista do poderoso cartel de Mendellín liderado pelo seu irmão Pablo Escobar, conhecido mundialmente por ter revolucionado o tráfico de cocaína e pelo seu estilo de vida luxuoso.

Roberto depois de ter passado algum tempo na prisão, onde ficaria cego de um olho e surdo de um ouvido, ingressou no negócio da tecnologia e apresenta agora o seu primeiro produto, um smartphone dobrável com o nome do seu irmão, segundo a CNN.

O ‘Escobar Fold 1’ terá um custo de 349 dólares (314 euros) e utiliza o sistema android da Google. Uma das principais características do telefone é a sua resistência, ou seja, a empresa afirma que é praticamente “inquebrável”, avisando que a única maneira de o destruir é utilizando fogo.

Olef Gustafsson, presidente executivo da ‘Escobar Inc’, empresa que produziu o smartphone, disse em declarações à CNN que “o ecrã do telefone é feito com um plástico especial que é praticamente inquebrável”.

Gustafsson afirmou ainda que “fizemos inúmeros testes rigorosos para testar a durabilidade e a capacidade do telefone e chegámos à conclusão que a única maneira de quebrar o telefone é recorrendo ao fogo, algo que o típico utilizador não fará de propósito”.

À boleia da imagem “icónica” do irmão, Roberto Escobar espera entrar no negócio dos telemóveis e “bater a concorrência”, para isso o presidente executivo da ‘Escobar Inc’, Olef Gustafsson reitera “descobrimos rapidamente que se fizermos um smartphone dobrável e se o vendermos a um preço razoável, poderemos vender muitas unidades, que é precisamente o que já está a acontecer”.