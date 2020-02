IRS. Finanças deu mais um dia para validar as faturas

A Autoridade Tributária (AT) concedeu aos contribuintes mais um dia para a validação das faturas para efeitos de IRS. “O acesso ao e-fatura para confirmação de faturas continua disponível durante o dia 26 de fevereiro de 2020”, aponta a AT esta quarta-feira, 26 de fevereiro, em comunicado.

O prazo terminava na terça-feira, 25 de fevereiro, mas devido a “constrangimentos temporários” a AT decidiu alargar o prazo de validação das faturas até esta quarta-feira, 26 de fevereiro. “Tendo sido verificados constrangimentos temporários no acesso ao e-fatura para confirmação de faturas, entre as 18 horas e as 24 horas do dia 25 de fevereiro de 2020, que podem ter condicionado alguns contribuintes na validação das suas faturas, a AT informa que aquele sistema continua disponível durante o dia 26 de fevereiro de 2020 para esse efeito”, lê-se no comunicado.

As Finanças adiantam ainda que só no dia 25 de fevereiro, inicialmente o último dia previsto para validar as faturas no portal, “foram validadas mais de 33 milhões de faturas” e que, no horário em que se verificaram problemas nos acessos, “os contribuintes validaram mais de 2,2 milhões de faturas por hora”.