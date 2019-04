ISCTE-IUL destacado pelo cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

O ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa integra o “The University Impact Rankings”, o novo ranking da “Times Higher Education“, que classifica o desempenho das instituições de Ensino Superior no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Nesta lista que soma 300 instituições, O ISCTE assegurou uma posição ao conseguir uma classificação em oito dos 11 ODS definidos nesta edição do ranking.

De acordo com Jorge Costa, vice-reitor do ISCTE, “a entrada pela primeira vez no The University Impact Ranking reflete a estratégia de desenvolvimento institucional do ISCTE e o seu compromisso com os ODS”.

O ISCTE destaca-se principalmente no indicador Educação de Qualidade (81º), onde conseguiu garantir um lugar no top 100. “Esta classificação reflete o empenho do ISCTE não só na disponibilização de recursos educativos para os seus estudantes mas também oportunidades de formação ao longo da vida para a comunidade em geral”, afirma Jorge Costa.

Outro dos destaques é a posição do ISCTE no objetivo da Igualdade de Género, Paz, Justiça e Instituições Eficazes (101-200º), Produção e Consumo Sustentável (101-200º), Indústria, Inovação e Infraestruturas (101-200º), Cidades e Comunidades Sustentáveis (101-200º), Saúde de Qualidade (301º+) e ainda Parcerias para implementação dos objetivos (301º+).

O ISCTE é, desde 13 de dezembro de 2018, a primeira universidade portuguesa com certificação ambiental. Esta certificação do Comité Europeu de Normalização, atribuída segundo a norma ISO 14001:2015 (a referência mundial para sistemas de gestão ambiental), representa o reconhecimento da aposta estratégica do ISCTE na sustentabilidade.