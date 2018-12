ISEG: Confiança sobre a economia portuguesa recua ligeiramente em novembro

O valor do índice de confiança do ISEG para novembro caiu ligeiramente face ao mês de outubro, fixando-se em 35.

“O valor do índice de confiança do ISEG apurado para Novembro e relativo à evolução da atividade económica portuguesa no curto prazo foi de 35,0, o que corresponde a um ligeiro decréscimo do índice de confiança do painel na evolução da conjuntura face ao valor apurado no mês de Outubro, que foi de 35,2”, refere a nota da instituição divulgada esta terça-feira.

Em termos homólogos o índice cresceu 2%, mantendo-se “o consenso dos membros do painel relativamente à evolução económica”.

O índice de confiança do ISEG sobre a evolução a curto prazo da economia portuguesa varia entre 0, que sinaliza a confiança mínima, e 100, reflexo de confiança máxima, sendo atribuído por um painel de dezasseis professores da universidade.