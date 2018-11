A aposta dos hedge funds no agravamento do risco em Itália aumentou no último mês graças à instabilidade política em torno das metas orçamentais, que culminou num conflito entre Roma e Bruxelas. A procura por dívida para vendas a descoberto (short selling) cresceu 9,65 mil milhões de euros desde o início do ano, tendo atingido o pico no início do mês passado. Em Portugal, a banca tem mantido a exposição ao país, enquanto os fundos de investimento até reforçaram a aposta.

“Tem-se assistido a um aumento nos empréstimos de dívida soberana de Itália no último mês, com a procura a atingir o pico desde o início do ano nos 30 mil milhões de dólares [26,3 mil milhões de euros] a dia 9 de outubro e essencialmente tem estado a pairar nas últimas três semanas”, explicou Sam Pierson, diretor de securities finance na consultora IHS Markit.

Os dados da consultora indicam que o maior aumento na procura curta durante a última semana passada foi de dívida a dois anos, após uma corrida a dívida a 10 anos, no início do mês. “Desde o início do ano, a procura por empréstimos de dívida italiana aumentou em 11 mil milhões de dólares [9,65 mil milhões de euros], enquanto a procura por todos os outros emissores da União Europeia registou um declínio líquido combinado, excluindo Itália, de 23 mil milhões de dólares [20,2 mil milhões de euros]”, disse Pierson.

