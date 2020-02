Itália: três jogos de futebol adiados devido ao surto de coronavírus

Três partidas do campeonato de Itália (dois da Serie A e um da Serie B) e que deveriam ser disputados este domingo, vão ser adiados devido ao surto do Covid-19. Os jogos iriam realizar-se nas regiões de Veneto e Lombardia, regiões que têm sido especialmente afetadas pelo surto de coronavírus.

O primeiro-ministro italiano anunciou o adiamento destes jogos na noite neste sábado.

Em causa estão as seguintes partidas da Serie A: Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo. Foi também adiado o Ascoli-Cremonese, da Serie B.

A Itália corre o risco de entrar em recessão por poder não conseguir atingir as suas metas de crescimento para 2020 por causa do surto do coronavírus, de acordo com informação revelada por um alto funcionário do Governo italiano à agência “Bloomberg”.

O surto do coronavírus chegou a Itália num momento particularmente difícil para a economia transalpina. A produção inesperadamente caiu 0,3 pontos percentuais no último trimestre de 2019, aumentando a pressão sobre o Governo de coligação do primeiro-ministro Giuseppe Conte. O governador do Banco da Itália, Ignazio Visco, já alertou para os riscos “significativos” de queda nas perspetivas do país, que poderá desta forma estar a caminho da sua quarta recessão em pouco mais de uma década.