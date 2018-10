Italiano BFF Banking Group abre sucursal em Lisboa

O Grupo BFF, especialista no fornecimento de serviços financeiros a operadores europeus na área dos Serviços de Saúde e Administração Pública, a operar nos mercados de Itália, Polónia, República Checa, Eslováquia, Espanha, Grécia e Croácia, abriu oficialmente a sua sucursal em Portugal.

O BFF, a trabalhar com clientes portugueses desde 2014, tendo já adquirido mais de 300 milhões de euros de créditos sobre entidades da Administração Pública, avança, em comunicado, que disponibiliza, através da sucursal, soluções para a gestão de créditos sobre o setor público em Portugal, fruto da sua experiência na relação com fornecedores da Administração Pública e ao conhecimento do mercado português.

Através desta sucursal, realça Nuno Francisco – Country Manager para Portugal do BFF Banking Group, o banco pretende “acrescentar mais valor aos serviços de factoring para fornecedores na área da Saúde e da Administração Pública em Portugal”, e desta forma, “contribuir para uma maior eficiência na gestão da liquidez destes negócios”.

Já sobre o reforço no mercado nacional, Massimiliano Belingheri, CEO do BFF Banking Group, afirma que reflete, por um lado, o “desenvolvimento significativo da estratégia do grupo”, e por outro, “demonstra o compromisso com os nossos clientes e parceiros em Portugal e o nosso investimento no apoio aos fornecedores do setor público para otimizar a sua gestão de tesouraria a nível europeu”.