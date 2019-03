ITSCREDIT: a FinTech portuguesa que ‘faz’ banca digital

A FinTech portuguesa ITSCREDIT criou uma app que permite aos clientes dos bancos gerirem em tempo real todas as operações de crédito que tenham em curso. Mas não só: a aplicação para o smartphone permite ainda que os utilizadores obtenham financiamento para novos créditos, num processo inteiramente online.

A ITSCREDIT nasceu em 2018 mas a experiência em desenvolver serviços de tecnologia financeira vem de trás. “Em 2018 fizemos um spinoff, uma cisão, da ITSECTOR, onde tínhamos vários projetos na área do crédito”, explicou o CEO das duas empresas, João Lima Pinto.

Fundada em 2005 com o objetivo de produzir serviços tecnológicos para a banca, a ITSECTOR já conta com 430 colaboradores entre os cinco pólos tecnológicos espalhados de norte a sul do país: Porto, Lisboa, Braga, Aveiro e Bragança.

Entretanto, “fez a implementação de software para a banca”, disse o CEO. “Fizemos o internet banking da Caixa Geral de Depósitos, desenvolvemos as funcionalidades da app do Millennium bcp e ajudámos nas soluções mobile do Bank Millennium (o banco que o BCP detém na Polónia)”, explicou Lima Pinto.

A aposta na banca digital da ITSECTOR parece ter sido acertada. Em 2018, “fechámos com 18 milhões de euros, mais 25% face a 2017”, disse o CEO.

Estas duas FinTech demonstram como as startups que desenvolvem tecnologia para a indústria financeira estão a ‘invadir’ as atividades da cadeia de valor que, até há relativamente pouco tempo, estavam na esfera exclusiva dos bancos tradicionais.

Especialista em crédito bancário, a ITSCREDIT conta, entre os seus clientes, com o banco BNI Europa, um banco que nasceu digital e que representa a nova vaga da banca.

“O nosso objetivo é sermos o mais abertos possível e, depois, abranger o maior número de parcerias”, disse Lima Pinto.

O BNI Europa, liderado por Pedro Pinto Coelho, depois de criar “uma aplicação mobile que permitisse aos clientes abrir contas e gerir as suas contas de uma forma simples”, focou-se na concessão de crédito ao consumo, com “uma experiência totalmente digital”, explicou o CEO ao Jornal Económico.

Sob a marca Puzzle, o BNI Europa conseguiu colocar no mercado “um produto que identifica o cliente, analisa o perfil de risco do cliente e consegue assinar o contrato de crédito com o cliente, tudo de forma digital, sem que o cliente precise de assinar qualquer papel [físico]”, disse Pinto Coelho.

No sítio da internet do Puzzle, o BNI Europa garante se o cliente assinar o contrato digital de crédito até à uma da tarde dos dias úteis, receberá o crédito na conta no próprio dia ou até ao final do dia seguinte; se o contrato for assinado depois da uma tarde, receberá o crédito num prazo máximo de 48 horas; e, se a assinatura ocorrer num dia feriado ou durante o fim-de-semana, o crédito é transferido para a conta do cliente no dia útil seguinte.

A tecnologia que suporta o Puzzle foi desenvolvida pela ITSCREDIT, mas a empresa já está a trabalhar noutros produtos de crédito. “Queremos tornar o crédito à habitação 100% online”, disse Lima Basto, CEO da FinTech.

Recentemente, a FinTech portuguesa participou na feira tecnológica Finovate, em Londres, onde simulou o processo de pedido de um crédito à habitação e a respectiva aprovação dentro da app.

Mas a app vai mais além e introduziu o conceito de ‘customer self-service‘, explicou Lima Pinto. O cliente pode, na aplicação da ITSCREDIT, proceder à amortização antecipada do crédito, diminuir o montante das prestações, através do alargamento do prazo ou, se necessitar de mais crédito, pode refinanciar-se e obter financiamento de montante idêntico à amortização do capital inicial já feita.

O objetivo? “É o cliente estar em controlo das suas finanças”, frisou Lima Basto.