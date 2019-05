Já conhece o novo relógio inteligente (e elegante) da Huwaei?

Entre os afazeres do dia-a-dia, trânsito e reuniões pode ser muito fácil esquecermo-nos do que verdadeiramente importa, como aqueles momentos que não se repetem e que não queremos perder: um almoço com a mãe, o banho de um filho, ou um passeio. Um smartwatch vai ajudar a manter o equilíbrio no dia-a-dia, entre aquilo que temos de fazer e aquilo que não queremos deixar de viver.

O Huawei Watch GT, categoria de smartwatch mais vendida em todo o mundo da marca, lança agora o Elegant Edition, um relógio que combina as funções de um smartwatch com um design elegante e uma bateria de longa duração, um parceiro ideal para uma mãe que precise de otimizar o seu tempo.

O Huawei Watch GT Elegant Edition conta com um mostrador de 42 mm de cerâmica e apresenta um ecrã táctil a cores AMOLED HD de 1,2 polegadas com uma resolução de 390 x 390 pixels. Este wearable usa um inovador dual-chipset e uma arquitetura inteligente de economia de energia, que permite alternar entre os modos de desempenho e eficiência permitindo maximizar a vida útil da bateria. A bateria do Elegant Edition tem a duração até uma semana como smartwatch, mas num cenário de relógio mais tradicional pode permanecer carregado por um período até 30 dias.

O novo Huawei Watch GT Elegant Edition apresenta o novo modo Triathlon, que suporta três tipos de treino, incluindo natação em mar aberto, ciclismo e corrida ao ar livre. O relógio consegue gravar todo o triatlo, incluindo no tempo de transição. Através da bateria de longa duração e a capacidade de monitorizar as frequências cardíacas com o Huawei TruSeen™ 3.0, o Huawei Watch GT permite uma monotorização contínua dos batimentos cardíacos de 24 horas rastreando-os quando o utilizador está ativo ou em repouso. Combinando um design inovador e um hardware PPG completado por algoritmos Inteligência Artificial (IA), este permite controlar a frequência cardíaca dos utilizadores em tempo real.

E porque as mães muitas vezes dormem pouco, o novo smartwatch permite monitorizar cientificamente o sono através da TruSleep™ 2.0, que permite controlar a qualidade do sono, identificando com exatidão os problemas típicos do sono e oferecendo mais de 200 sugestões de melhoria.

O Huawei Watch GT Elegant Edition encontra-se disponível em Magic Pearl White e no Tahitian Magic Black Pearl, as cores são conseguidas a partir de um processo único de coloração da cerâmica. Comporta ainda uma variedade de mostradores que se encontram disponíveis, seja para uma festa de aniversário, treino ou trabalho, este poderá sempre adaptar-se à ocasião ideal. As braceletes fluroelastomer do Elegant Edition além de melhorarem a textura do relógio permitem uma experiência de utilização mais confortável e duradoura.

A versão do Huawei Watch GT Elegant Edition preta está disponível desde 28 de Abril enquanto a versão do Elegant Edition com a bracelete branca chega às lojas portuguesas a 3 de Maio. O preço de venda ao público é de 229 euros.