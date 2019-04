Já estão escolhidos os 21 finalistas do Montepio Acredita Portugal

Já são conhecidos os 21 projetos finalistas do Concurso Montepio Acredita Portugal, promovido pela Acredita Portugal e pelo Banco Montepio. A concurso estão iniciativas de empreendedorismo social, mobilidade, tecnologia, comunicação e sustentabilidade.

Os projetos foram seleccionados numa sessão de pitch que contou com um quadro de jurados especializado, integrado, entre outros, por José Vale, Director de Inovação e Empreendedorismo do IAPMEI, Nelson Pimenta, diretor digital do grupo Renascença Multimédia, e Davide Catarino, investor-anjo na Red Angels.

Estes 21 têm a oportunidade de passar por um programa de pré-aceleração, com a duração de seis semanas. Cada um tem direito a um mentor e acesso a sessões desenvolvidas por especialistas nas quais serão abordados temas como: como construir um MVP (Produto Mínimo Viável), enquadramento jurídico das empresas, Propriedade Intelectual, Comunicação e Posicionamento das marcas, Marketing Digital e Formas alternativas de financiamento. Adicionalmente, será realizado também um “Demo Day” para os finalistas, para o qual é convidado um painel de investidores.

Eis os 21 finalistas nas diferentes categorias/prémios são:

Empreendedorismo social

– “Hug-a-Group” – plataforma comunitária focada na saúde mental que combina atividades de grupo e a orientação de profissionais para trazer a melhor solução para o utilizador.

– “Pata D’Açúcar” – projeto que alia duas causas sociais: diminuição do abandono animal e aumento da qualidade de vida das pessoas com diabetes.

– “Estimula+” – criação de jogos para desenvolver várias competências cognitivas e/ou motoras para a população adulta e sénior, com ou sem patologias do foro neurológico ou neurodegenerativas.

Prémio Brisa Mobilidade 2019

– “Parqist” – aplicação desenvolvida para ajudar os utilizadores a encontrarem rapidamente um lugar de estacionamento.

– “SAFY: a sua segurança em mobilidade urbana” – pretende criar um produto que se associe a vários tipos de veículos elétricos (bicicletas/trotinetas/segways). Sendo a segurança e a sinalização escassa nestes veículos, este produto associado a um serviço inovador pretende ser uma solução para o problema.

– “Call Car Wrist” – pulseira para chamar táxis e garantir a segurança dos clientes a partir de parâmetros definidos na pulseira.

Prémio K.Tech

– “Alfredo” – tecnologia de inteligência artificial criada para organizar e trazer clareza ao mercado imobiliário.

– “Nutshell” – plataforma online de troca de alojamento que dá aos nómadas digitais a oportunidade de eliminar as despesas de alojamento enquanto vivem as cidades de forma local e de acordo com as suas necessidades e/ou interesses de trabalho.

– “PillDeal” – pretende gerir a medicação de forma simples, portátil e discreta, porque previne o esquecimento da toma e fornece recomendações médicas específicas.

Prémio Autónoma

– “Escola.Cinema.Ação!” – o projeto pretende usar o cinema como uma ferramenta de aprendizagem, contribuindo para a educação do público mais jovem e o aumento da literacia visual e inclusão social.

– “Escola de sentido” – é uma revista ou manual online, com áudio, leituras e exercícios para estimular a inteligência emocional e desenvolver uma linguagem emocional.

– “Carga de Trabalhos” – portal de recrutamento online, dedicado à procura e oferta de emprego no sector da comunicação, marketing, design e novas tecnologias.

Prémio H2O Inovação by Águas de Gaia

– “Micro Catch” – tecnologia que combate a presença de microplásicos na água e alimentos que consumimos.

– “Agristarbio” – testa fertilizantes a partir de lamas de ETAR e está em fase de negociação para construir e financiar a sua primeira unidade.

– “SCUBIC” – plataforma inteligente que melhora a gestão de ativos em redes de água.

Produtos e Serviços

– “KACAU” – primeira marca portuguesa de roupa interior especializada em lingerie, collants, meias e acessórios cor de pele, para mulheres de tonalidade castanha.

– “iRcycle – Custom Handmade Sneakers” – transforma plástico recolhido nos oceanos em sapatilhas personalizadas pelo cliente, podendo utilizar outros materiais reciclados e ecológicos.

– “Swim Together”: pretende comercializar pacotes de treino e de férias para amantes da Natação em Águas Abertas.

Saúde e Bem-Estar

– “Seaweet” – comercializa snacks com alto valor nutricional, a partir de um alimento chave – as microalgas.

– “Eu +” – smartwatch que, através de pictogramas, mostra informação anteriormente programada na app, sendo esta gerida por profissionais de saúde, cuidadores ou os próprios.

– “e-Rehab” – ferramenta online que permite a realização da reabilitação neuropsicológica à distância, com recurso à realidade virtual, favorecendo tanto a estimulação cognitiva, como a reabilitação psicossocial de pessoas com lesão cerebral adquirida, pessoas com perturbações degenerativas, etc.

Os finalistas da IX edição do concurso Montepio Acredita Portugal serão conhecidos numa gala que terá lugar a 8 de junho, em Lisboa.