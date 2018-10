Já pode pedir o subsídio de desemprego através da internet

Os requerimentos para os subsídios de desemprego estão agora mais cómodos, podendo ser agora feitos através de um formulário no portal do Instituto de Emmprego e Formação Profissional (IEFP).

O novo serviço, que coloca fim à obrigatoriedade de solicitação presencial num centro do IEFP, destina-se a trabalhadores por conta de outrem em situação de desemprego involuntário ou cuja relação laboral foi suspensa, explica a instituição.

Para aceder ao formulário, deverá inscrever-se para emprego e navegar na área de gestão do portal iefponline, selecionando depois a opção requerimento do subsídio de desemprego”.

Em caso de dúvidas, poderá entrar em contacto com o IEFP nos dias úteis entre as 8 horas e as 20 horas.