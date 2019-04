Já podemos falar de transportes públicos grátis?

A histórica medida de redução do preço dos transportes desorientou – ainda mais – a direita e deu força à esquerda. Os impactos no rendimento das famílias, na mobilidade nas áreas metropolitanas e no ambiente são enormes.

Com a entrada em vigor do passe família o número de pessoas a entrar no sistema será ainda maior, porque as poupanças podem atingir os 1.800 euros anuais para alguns agregados familiares. A medida já é um sucesso, com um aumento de 15% no número de passes vendidos e 43% de pedidos do cartão Lisboa Viva logo no primeiro mês.

Agora que já há um consenso nacional para a necessidade de termos transportes públicos baratos, fiáveis e confortáveis será que já podemos falar de transportes públicos gratuitos?

Em 2012, em Tallin, capital da Estónia, fez-se um referendo local para perguntar aos residentes se concordavam com a gratuitidade dos transportes públicos: 75% das pessoas responderam “sim”.

O sistema de transportes públicos gratuito é simples: os residentes da cidade pagam dois euros para se registarem no sistema e depois podem usar toda a rede de forma gratuita. Os turistas e pessoas de outras cidades da Estónia têm de pagar bilhete para andar nos diversos transportes da capital.

“Não há dúvida que cobre todos os custos, e até permite obter algum lucro” – disse Allan Alakula, representante de União Europeia em Tallin, rematando que “ganhámos o dobro do que perdemos desde a introdução do transporte público gratuito. Estamos felizes por ver que muitas pessoas estão motivadas a registar-se como residentes em Tallinn para usarem o transporte público gratuito.”

Face ao enorme sucesso da medida, cinco anos depois da introdução do sistema gratuito de transportes públicos na capital, o governo decidiu criar um fundo para apoiar outros municípios na introdução da gratuitidade. Em pouco tempo, outros 15 municípios tinham transportes grátis 24 horas por dia, sete dias por semana.

O exemplo da Estónia inspirou algumas cidades francesas e alemãs a criarem sistemas semelhantes, e no Reino Unido já há cidades onde o sistema público de autocarros é gratuito ao fim de semana.

Em Portugal o município de Cascais já anunciou que terá transportes públicos gratuitos para residentes a partir de 2020, para além de 100 minutos de estacionamento gratuito por dia. Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais, declarou que esta “é uma política que se explica pelos ganhos de liberdade em mobilidade, pelos ganhos de economia individual e coletiva, e pela responsabilidade ambiental e social”.

Não deixa de ser curioso que o primeiro município português com a ambição de ter mobilidade interna gratuita seja governado pelo PSD, o único partido que votou contra a redução do valor dos passes na Assembleia da República.

A gratuitidade dos transportes públicos é uma medida de fundo e de futuro; transportes grátis permitem lutar contra as desigualdades sociais e territoriais e não há combate às alterações climáticas a manter-se uma política de mobilidade assente no automóvel individual.