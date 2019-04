Já são mais de 350: Portugal ganha 20 novas praias com Bandeira Azul

Portugal é o país da União Europeia com maior percentagem de praias com Bandeira Azul: 352 no total. Este ano a lista ganhou 20 novas praias: 18 oceânicas e duas fluviais.

Conforme avança o Expresso esta terça-feira, 30 de abril, este registo significa que Portugal é o país da União Europeia com maior percentagem de praias galardoadas (55%). Em números absolutos, o ranking continua a ser liderado por Espanha, Grécia, França e Itália.

Este crescimento dá-se ao muito que se investiu no tratamento de águas residuais em todo o país, mas também devido a uma melhor gestão das praias e à alteração do comportamento das pessoas, fruto do trabalho de educação ambiental.

Relativamente às zonas, o Algarve continua a vir à frente no número de praias com Bandeira Azul, com 88 na lista. A seguir, a região Norte acumula 73 títulos e pela região do Tejo 54, das quais nove são praias fluviais. A região Centro conta com 44 zonas balneares galardoadas, 16 interiores, o Alentejo 35, com quatro interiores, os Açores 39 e por fim a Madeira com 17.

Entre as novidades destacam-se as duas praias na região de Lisboa, Santo Amaro e Torres. Na região centro, foram galardoadas as praias de Salgado, Rainha, Janeiro de Baixo, Cabo Mondego, Cova Gaia Hospital, Murtinheira, Tamargueira, Avô e Areinho. No norte, Parque Dr. José Gama e S. Félix da Marinha. Já no Alentejo, as praias de Almograve Sul, Furnas Mar e Malhão Sul ganharam o reconhecimento. Nos Açores, Ribeira dos Pelames, Salgueiros, Almoxarife e Vinha da Areia. Na Madeira, Ribeira do Natal, Barreirinha e Calheta.

Para conferir as 352 praias portuguesas distinguidas com a bandeira azul – e para saber se a sua é uma delas – visite a página oficial do programa.