Já se pode inscrever para aceleração de startups ligadas ao mar

O programa de aceleração de startups ligadas à economia do mar Bluetech Accelerator Ports & Shipping 4.0, cujos promotores são o Ministério do Mar e a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, já está a receber inscrições. A fase de candidaturas arrancou a 4 de março e estende-se até 19 de abril.

A iniciativa – da Direção Geral de Política do Mar, em parceria com o Porto de Leixões, o Porto de Sines e os grupos ETE, Portline, Inmarsat e Tekever – é implementada pela plataforma de inovação Beta-i. Na mira estarão temas como o Big Data, a Internet das Coisas (IoT), a Inteligência Artificial, os novos sistemas de energia e propulsão dos navios, a Blockchain, etc.

“Nesta primeira edição, o foco estratégico do programa é a digitalização do setor portuário, shipping e logística marítima. Por isso mesmo os seis primeiros parceiros empresariais são as administrações portuárias de Leixões e de Sines, os grupos nacionais do shipping Portline e ETE e duas referências da área do digital e da robótica, como são a Inmarsat e a Tekever”, explica Pedro Rocha Vieira, CEO da Beta-i, em comunicado.

O período de seleção das empresas acontece até 17 de maio, havendo lugar para um pitch das 40 melhores candidaturas (“European Maritime Day”), em Lisboa. Depois, será o bootcamp de cinco dias e as startups que vão entrar na fase de pilotagem serão conhecidas a 28 de junho. O programa termina em outubo, com um “Demo Day” de apresentação de soluções e respetivos resultados.

O que é o Bluetech Accelerator?

O projeto tem como principal desígnio a criação de um ecossistema de inovação na economia do mar portuguesa. Pretende-se identificar, selecionar e capacitar as startups com modelos de negócios sustentáveis e com potencial de integração de pilotos junto dos grandes players nacionais e internacionais da ‘economia azul’, numa iniciativa que está a ser liderada pela Direção-Geral da Política do Mar e pela Beta-i. Os parceiros do programa participarão no processo de seleção e financiamento do conjunto de startups vencedoras, que se conhecerão no último trimestre de 2019.