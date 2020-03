Já se pode investir em ouro na app da Revolut. Mais metais preciosos virão

A partir de hoje, os clientes ‘premium’ e ‘metal’ da Revolut podem utilizar para investir em ouro, o primeiro metal precioso que a fintech coloca à disposição na sua plataforma de trading da sua app. Fonte oficial da Revolut revelou que a empresa “está a trabalhar para disponibilizar mais metais preciosos à nossa oferta” sem, no entanto, ter avançado com datas nem mais detalhes.

A possibilidade de os clientes investirem em ouro surge depois de a Revolut ter lançado as opções de investimento em criptomoedas, em dezembro de 2017, e em ações, em julho do ano passado. “Era um produto sobre o qual já estávamos a trabalhar há algum tempo, e é mais recente passo que a Revolut deu para retirar barreiras normalmente associadas a produtos financeiros inacessíveis”, disse fonte oficial da fintech.

Em comunicado enviado às redações, a Revolut explicou que o metal precioso estará disponível na app, através do widget ‘bens’, no painel, junto à negociação de ações ou criptomoedas. “Os clientes podem comprar e negociar ouro, com base nos dados de desempenho do mercado, em tempo real. O ouro ao qual os utilizadores da Revolut são expostos é apoiado por ouro físico, mantido de forma segura por um parceiro confiável destes serviços”, esclareceu a fintech.

“A Revolut também disponibiliza o serviço de troca automática, mediante o qual os utilizadores podem definir um preço ao qual querem negociar a exposição a ouro, com a aplicação a realizar automaticamente a transação quando o preço de mercado corresponder ao preço-alvo”, adiantou a empresa.

Além disso, a exposição ao ouro poderá ser transferida entre os clientes da fintech ou, em alternativa, poderá ser convertida instantaneamente em criptomoedas ou dinheiro eletrónico para fazer compras e pagamentos.

Para Ivan Chalov, product owner de metais preciosos da Revolut, referiu que “à semelhança dos investimentos no mercado de ações, temo-nos sentido excluídos de ter acesso à negociação de ouro, nem sabendo bem por onde começar. Garantimos que a exposição a ouro através da nossa aplicação é simples e ​low cost​, com os utilizadores a poderem negociar com valores adequados”.

Para negociar ouro, os clientes ‘metal’ e ‘premium’ deverão fazer uma atualização da aplicação. A Revolut esclareceu ainda que ao contrário do dinheiro eletrónico, o ouro não é regulado pela Autoridade de Conduta Financeira, do Reino Unido, ou protegido pelos regulamentos do dinheiro eletrónico. Como em todos os investimentos, trata-se de capital em risco.