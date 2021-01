JD Sports quer angariar capital para reforçar negócio de retalho

A JD Sports Fashion está em negociações para uma venda de ações no valor de 400 milhões de libras (451,7 milhões de euros) à medida que vislumbra novas oportunidades de expansão numa indústria de retalho global abalada pelo impacto económico provocado pela pandemia de Covid-19, segundo a “Sky News”.

Se a venda das ações for autorizada, os fundos serão usados ​​para sustentar a aquisição da ‘Shoe Palace’ no mês passado por 491 milhões de libras (554 milhões de euros), uma retalhista de calçado com sede na costa oeste dos EUA.

Aproximadamente metade dessa quantia foi paga pela JD Sports em dinheiro, com o restante entregue aos acionistas da Shoe Palace como uma participação acionista na subsidiária americana da empresa FTSE-100.

A empresa, dirigida pelo presidente executivo Peter Cowgill, desistiu de um acordo para comprar a Debenhams no mês passado, um movimento que provavelmente teria salvo algumas das 118 lojas da rede de lojas, segundo a “Sky News”.

Em vez disso, a marca e o site da Debenhams foram vendidos na segunda-feira, dia 25 de janeiro, ao Boohoo Group – retalhistas de moda online, potencialmente significando o fim da sua presença (de séculos) nas ruas principais do Reino Unido.

No início deste mês, a JD Sports aumentou a sua previsão de lucro para o ano inteiro, dizendo que ultrapassaria os 400 milhões de libras (451,7 milhões de euros), em comparação com as expectativas anteriores do mercado de pouco menos de 300 milhões de libras (338,8 milhões de euros).