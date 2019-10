JE e Altice debatem hoje a inovação como forma de desenvolver a Região Centro

A ‘Inovação como estímulo para o desenvolvimento da Região Centro’ vai ser o tema da terceira conferência do Ciclo Portugal Inteiro, organizada pelo Jornal Económico e pela Altice, e que vai ter lugar esta terça-feira, dia 1 de outubro, no Instituto Politécnico da Guarda, às 14h30.

As notas iniciais serão feitas por Alcino Lavrador, Diretor Geral da Altice Labs, e por Shrikesh Laxmidas, Diretor Adjunto do Jornal Económico, após as quais, Joaquim Manuel Fernandes Brigas, presidente do Instituto Politécnico e Carlos Chaves Monteiro, presidente da Câmara Municipal da Guarda, irão discursar sobre o papel do ensino superior.

O keynote speaker, professor Fernando Carvalho Rodrigues, irá analisar a ‘Revitalização do desenvolvimento económico da Região Centro”.

Às 15h45, terá lugar um painel subordinado ao tema ‘A importância da imprensa regional’, com a participação de José Manuel Brito, diretor do Jornal Porta da Estrela, de Liliana Carona, diretora do Notícias de Gouveia e de Luis Baptista-Martins, diretor d’O Interior.

O segundo painel tem como tema ‘O valor da inovação no interior’, com a participação de Carlos Carreto, da Robô Bombeiro, de Luís Figueiredo, da MagicKey, de Rui Pereira, da MestreClique, e de Tiago Santos, da Muvu Technologies. A moderação ficará a cabo de Pedro Pinto, PPLWare.

O último painel será dedicado ao tema ‘Tecido empresarial e digitalização’ e terá a presença de Ricardo Almeida, da Coficab, de Rúben Costa, da Moloni, e de Fernando Sousa, da CEPESE/UP, com a moderação a cargo de Fernando Alfaite, administrador COMPETE.

Esta conferência contará com transmissão em direto nas redes sociais e no site do Jornal Económico, através da JE TV (www.jornaleconomico.sapo.pt/je-tv).

A primeira conferência do ciclo teve lugar a 27 de maio, na Universidade de Faro, com o tema ‘Inovação como instrumento de mais e melhor Turismo’.

Vila Real acolheu, a 25 de junho, a segunda conferência, com o tema ‘Interior como oportunidade para a Inovação’.