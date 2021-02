Jeff Bezos vai deixar de ser CEO da Amazon

A Amazon anunciou esta terça-feira que Jeff Bezos, o fundador da empresa e homem mais rico do mundo, vai deixar a direção executiva da tecnológica e passar a presidente. O CEO da Amazon Web Services (AWS), Andy Jassy, irá substitui-lo no cargo no terceiro trimestre do ano.

“Na função de presidente executivo, pretendo concentrar as minhas energias e atenção em novos produtos e iniciativas que estão a arrancar. Andy é bem conhecido dentro da empresa e está na Amazon há quase tanto tempo quanto eu. Ele será um líder notável e tem toda a minha confiança”, anunciou Jeff Bezos, numa carta enviada aos trabalhadores.

A notícia de que Jeff Bezos passará a presidente do conselho de administração da Amazon surgiu no momento da divulgação do relatório e contas da empresa, que – sem surpresas – atingiu os 100 mil milhões de dólares de receitas num trimestre. Aliás, a multinacional norte-americana reportou a maior receita trimestral de todos os tempos, acima da previsão dos analistas: 125,56 mil milhões de dólares – o consenso em Wall Street era de 119,73 mil milhões de dólares.

Os lucros por ação também surpreenderam o mercado, tendo-se fixado nos 14,9 dólares por ação no quarto trimestre, um valor quase duas vezes superior aos 7,15 previstos pelos analistas.

A AWS, ainda liderada por Andy Jassy, registou um crescimento nas receita na ordem dos 28% e representa agora cerca de 52% da receita operacional do grupo.

“Não conheço outra empresa com um histórico de invenções tão bom quanto o da Amazon, e acredito que estamos no nosso momento de maior invenção. Espero que estejam tão orgulhosos da nossa criatividade quanto eu. Eu acho que deveriam estar”, pode ler-se na missiva de Jeff Bezos aos colaboradores, lembrando que esta jornada começou há 27 anos.

