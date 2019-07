Jeff Williams: O gestor discreto que pode suceder a Tim Cook

Jeff Williams é um dos nomes mais falados para substituir Tim Cook à frente da tecnológica. No entanto, enquanto esse dia não chega, o atual braço direito do líder vai desempenhar as funções de Jon Ive, um dos designers mais famosos do mundo e que tem no currículo produtos como o iMac, o primeiro iPod e o iPad, entre outros.

Ive, que ajudou a criar os produtos mais icónicos da empresa, revelou que está de partida e que vai lançar uma nova empresa. No entanto, Tim Cook já referiu que a Apple irá continuar a beneficiar do talento de Ive, trabalhando com a sua nova empresa em projetos exlcusivos.

Segundo o diário norte-americano “Wall Street Journal” os colaboradores mais próximos de Jeff consideram que ele tem mais impacto no desenvolvimento de novos produtos do que Tim Cook, e tem a particularidade de estar atento a todos os pormenores.

Uma das fontes ouvidas pelo WSJ afirmou que o executivo tem o talento de “ver onde a empresa está no momento, e não de onde ela deverá estar nos próximos anos”

Com esta mexida na estrutura, também não desempenhará funções diretas de design, mas outros dois grandes nomes nesta área responderão a Williams (Evans Hankey, vice-presidente de design industrial, e Alan Dye, vice-presidente de design de interface humano). Dessa forma, o gestor ficará encarregue da administração desta área, pondo em prática o seu “gosto” pelo “pormenor”.

“Depois de quase 30 anos e inúmeros projetos, estou muito orgulhoso do trabalho duradouro que fizemos para criar uma equipa de design, processo e cultura na Apple que é única. Hoje é mais forte, mais vibrante e mais talentosa do que em qualquer outro momento da história da Apple“, disse Ive, numa mensagem difundida pela gigante tecnológica.

Criador da Apple Watch lidera aposta na pesquisa médica

O designer diz que “a equipa certamente irá prosperar sob a excelente liderança de Evans, Alan e Jeff, que estão entre os meus colaboradores mais próximos. Tenho a maior confiança nos colegas de design da Apple, que continuam amigos íntimos, e espero trabalhar com eles por muitos anos”.

Jeff Williams trabalha na Apple há mais de 20 anos com um perfil discreto. Liderou o desenvolvimento do relógio inteligente, o Apple Watch. É também quem está a liderar o projeto ResearchKit, o esforço da Apple para promover a pesquisa médica.

Em 2007, o executivo desempenhou também um papel importante na entrada da empresa no mercado dos smartphones com o lançamento do iPhone e liderou as operações mundiais de produtos iPod.

E por que é tantas vezes mencionado como o provável sucessor de Tim Cook? “Williams é uma espécie de jogador ofensivo. Monitoriza potenciais aquisições, coordena outros fabricantes e certifica-se de que milhões de dispositivos fabricados na Ásia chegam às lojas em todo o mundo”, escreveu a revista “Bloomberg”.

Graças a Williams, a Apple foi capaz de entregar 74,5 milhões de unidades de iPhone num único trimestre. Em 2017, o executivo foi considerado um dos 20 homens mais influentes do mundo da tecnologia pela revista “Time”.

“O CEO Tim Cook pode ser o rosto público e o principal decisor da Apple, mas Jeff Williams é o segundo no comando. Um veterano que está na empresa há quase 20 anos”, escreveu a revista Time.

Recorde-se que Jeff foi nomeado diretor de operações no final de 2015, um cargo anteriormente ocupado por Cook, e supervisiona toda a cadeia de fornecimento da empresa desde 2010, o que não é uma tarefa pequena, dada a complexidade das operações deste gigante tecnológico.

