Jerónimo Martins e Altri elevam PSI20 na ‘maré verde’ da Europa

O principal índice bolsista português, PSI 20, valorizou 1,13%, para 5.411,52 pontos, no fecho da sessão desta sexta-feira, seguindo a tendência europeia. Como principais responsáveis estiveram a Jerónimo Martins, que disparou 6,09%, para 14,72 euros, fruto dos resultados do primeiro trimestre apresentados hoje, com os lucros a recuarem 14,5% para 72 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano. As vendas registaram um aumento de 1,1% para 4,2 mil milhões de euros, com a empresa a destacar os “efeitos negativos da proibição de aberturas ao domingo na Polónia e da ausência de Páscoa” no primeiro trimestre.

A valorizar estiveram também a ALTRI (1,91%), para 7,19 euros, enquanto a Mota-Engil avançou 1,01%, para 2,40 euros.

Em terrenos negativos estiveram a Pharol (1,47%), para 0,16 euros,e a petrolífera Galp, que caiu 0,47%, para 14,95 euros.

Nas praças europeias a sessão ficou sobretudo marcada pela reação dos investidores aos resultados publicados. O Deutsche Bank desceu mais de 1%, depois de ter apresentado os seus resultados e no rescaldo do insucesso da tentativa de fusão com o Commerzbank. O Deutsche Bank reportou um resultado liquido trimestral superior ao previsto, 201 milhões de euros, o que representa um aumento de 67% face ao mesmo período do ano anterior.

Só o Reino Unido e Holanda fecharam a sessão no vermelho. Na Alemanha, o DAX subiu 0,29%, no Reino Unido, o FTSE 100 desceu 0,11%, o francês CAC 40 valorizou 0,21%, o holandês AEX caiu 0,07%. Em Espanha, o IBEX35 ganhou 0,07% e o italiano FTSE MIB cresceu 0,10%.

A cotação do barril de Brent caiu 3,46%, para 71,78 dólares, enquanto a cotação do crude WTI desceu 3,63%, para 62,84 dólares por barril.

No mercado cambial o euro valorizou 0,24%, para 1,11 dólares.