Uma boutique jurídica full service com uma forte aposta nas áreas de mercados de capitais, fusões e aquisições (M&A) e fiscal, que quer evitar os “erros” dos grandes escritórios tradicionais e pretende combinar a experiência dos fundadores com o sangue novo dos jovens talentos da advocacia. É este o perfil da J+Legal, a nova sociedade de advogados fundada por José Diogo Horta Osório (ex-Cuatrecasas, na foto principal), Jorge Brito Pereira (ex-Uría) e Jaime Esteves (ex-PwC), com Sofia Matos (ex-Antas da Cunha ECIJA) como of counsel.

“Tendo em conta os percursos profissionais de cada um dos sócios da J+Legal, as principais áreas de prática são M&A, Mercado de Capitais e Tax. Quer eu quer o Jorge liderámos durante muitos anos os departamentos de corporate e M&A das sociedades Ibéricas onde nos integrámos e, no caso do Jaime, este liderava o departamento de Tax de uma das Big Four”, disse Diogo Horta Osório ao Jornal Económico. O antigo sócio de M&A da Cuatrecasas considera que “se quisermos definir o que queremos ser no mercado, a J+Legal é uma boutique full service, focada nas empresas”.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor