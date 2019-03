JLL compra totalidade das ações da HFF por 1,7 mil milhões de euros

A Jones Land La Salle Incorporated (JLL) e a HFF, Inc anunciaram em comunicado esta segunda-feira um acordo definitivo no qual a consultora imobiliária comprou a totalidade das ações da empresa norte-americana prestadora de serviços na àrea do imobiliário, por 1.7 mil milhões de euros, acelerando desta forma o seu crescimento no negócio de Capital Markets.

O processo foi concluído através de uma operação cash & stock, ou seja com uma componente monetária e outra de permuta de ações. De acordo com o comunicado este negócio foi aprovado “por unanimidade pelos conselhos de administração de ambas as empresas”.

Christian Ulbrich, Global CEO da JLL salienta que “aumentar a escala do nosso negócio de Capital Markets é uma das principais prioridades da nossa visão estratégica «Beyond», orientada para um crescimento sustentável e rentável a longo prazo”, e como tal “esta união com a HFF constitui uma oportunidade única para acelerar o crescimento e estabelecer a JLL como a consultora líder na área de Capital Markets, dotada de excelentes capacidades”

O Global CEO da JLL afirma que a consultora há muito que admira HFF “pela sua competência e reputação de topo na indústria, bem como pela sua cultura empresarial que, além de pôr o cliente em primeiro lugar, se pauta pelo trabalho em equipa, ética e excelência, à semelhança da nossa. Acreditamos que a junção das nossas organizações irá ter como resultado uma série de benefícios atrativos tanto para os nossos clientes, como para funcionários e acionistas”.