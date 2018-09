Jogar Fortnite, ver YouTube e ouvir música. O que fizeram as crianças durante as férias (em modo online)?

Ler mais

O mais recente relatório da Kaspersky Lab, uma empresa russa produtora de softwares de segurança para a Internet, revelou as atividades online das crianças em todo o mundo durante as férias de verão, com base nas estatísticas dos módulos de Controlo Parental da empresa.

O relatório apresenta estatísticas anónimas de websites visitados a partir de computadores Windows e Mac, e pesquisas realizadas a partir de dispositivos Windows, Mac, Android e iOS entre junho e meados de agosto deste ano.

Concluiu-se que, em média, o tempo que as crianças passaram a assistir a vídeos (sendo o Youtube o site favorito) e a ouvir música (Spotify, Soundcloud e iTunes são os serviços de streaming mais populares) é superior ao despendido em redes sociais.

Registou-se um aumento no serviço de streaming da Netflix que foi usado para assistir programas de canais como Nickelodeon, Cartoon Network e Disney Channel.

A maior surpresa foi o aumento na frequência de visitas feitas aos sites noticiosos, nomeadamente a BBC, CNN e BuzzFeed, embora tenha-se concluído que esse pico deu-se devido ao interesse pelos resultados dos jogos durante o Mundial de Futebol FIFA 2018.

Jogos online são também bastante populares, com as estatísticas recolhidas a revelar uma preferência pelo ”Fortnite”, que ultrapassou o ”PUBG” como o jogo mais popular.

É de notar que, além dos jogos, vídeos e música, também pesquisaram por conteúdos para adultos. No entanto, se os pais bloquearam o acesso a esses conteúdos, essas tentativas foram falhadas.

Quanto a dispositivos móveis, o iPhone e o Samsung Galaxy foram os que despertaram mais a atenção dos mais jovens.