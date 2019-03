Jogos ao fim-de-semana e uma liga mais restrita. Assim será a ‘Champions’ em 2024

Depois da FIFA ter aprovado um novo mundial de Clubes na semana passada, agora é a UEFA que pretende remodelar a Liga dos Campeões a partir de 2024. De acordo com o “Wall Street Journal”, o órgão máximo do desporto europeu conta para essa renovação, com o contributo da Associação Europeia de Clubes (ECA na sigla inglesa), mas também com as principais equipas do continente europeu.

O jornal norte-americano revela que a UEFA e a ECA vão reunir-se de forma secreta esta terça-feira em Nyon, na Suíça, cidade na qual tem por hábito receber os sorteios da Liga dos Campeões e Liga Europa. Esse encontro contará também com a presença dos presidentes das grandes equipas europeias.

Fontes da UEFA confirmaram a reunião ao “Wall Street Journal”, na qual existirá um processo de brainstorming para contribuir com ideias.

Depois da proposta da Superliga, que tinha a aprovação da elite dos clubes europeus ter caído por terra, poderá estar a ser desenhado um modelo restritivo de clubes campeões, hà semelhança do que já existe na Euroliga de basquetebol, com acesso limitado a uma competição que iria tornar-se semi-privada e com um determinado grupo de grandes nomes da Europa.

Outra das ideias passa pelos jogos decorrerem ao fim de semana, num total de 18 por ano, o que iria implicar um aumento de encontros na competição e, paralelamente, a uma diminuição da cota de jogos das competições internas.

Esta última proposta faz com que as ligas pensem que este caminho de campeões restritivos, poderia ameaçar diretamente a sua sobrevivência e atratividade. De qualquer forma, nada disto acontecerá, pelo menos, até 2024, data até à qual o calendário internacional aprovado juntamente pela UEFA e pela ECA é válido.